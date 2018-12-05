В ЕС не могут договориться о введении новых санкций против РФ из-за агрессии в Керченском проливе - посол Германии

Посол ФРГ Эрнст Райхель сообщил, что сейчас в Евросоюзе больше внимания уделяют сохранению санкций против России в том виде, в котором они были введены ранее.

Посол Федеративной Республики Германия в Украине Эрнст Райхель заявил, что среди стран Европейского Союза нет консенсуса в вопросе введения новых санкций против Российской Федерации из-за захвата украинских судов и моряков в Керченском проливе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал на заседании круглого стола на тему: «Санкции против России: как удержать европейское единство?», организованного аналитическим центром «Новая Европа».

"Сейчас обсуждения в ЕС в меньшей степени касается дополнительных санкций против России в серьезных масштабах, речь идет об усилиях по защите существующих санкций. Это тот факт, который, вероятно, не выглядит справедливым для Украины, я понимаю это, но обсуждение проходит за пределами украинских границ" - сказал Райхель.

При этом посол отметил, что в ЕС продолжается дискуссия относительно новых санкций в связи с проведением незаконных "выборов" на временно оккупированных территориях Донбасса, состоявшихся 11 ноября.

"Это, наверное, не вопрос, который поднимется на уровень глав государств и правительств (стран-членов ЕС - УНИАН)", - добавил Райхель.

"Сейчас мы снова сталкиваемся с вопросом санкций, но на этот раз из-за инцидента, произошедшего в Керченском проливе. И что касается этого вопроса - пока нет консенсуса в Европейском Союзе, чтобы действительно сделать дальнейший шаг с дополнительными санкциями", - подчеркнул Райхель.

При этом он добавил, что сейчас необходимо не допустить обострения конфликта.

Однако, по словам посла, это не значит, что в ЕС не вернутся к вопросу введения новых ограничительных мер против РФ.

Читайте также"Необходимы две вещи": Могерини рассказала о дискуссиях в ЕС насчет новых санкций против РФ

"Но считается, по крайней мере в некоторых странах-членах, в том числе в моей стране, будет контрпродуктивно в этот момент снова применить санкции против России, потому что уже существует слишком много напряжения во всей этой истории", - отметил Райхель.

На вопрос, продлит ли Евросоюз введенные в 2014 году отраслевые санкции против РФ, действие которых истекает в конце января 2019 года, Райхель отметил, что по этому вопросу дискуссия в ЕС проходит регулярно. Вместе с тем он выразил убеждение, что действие санкций будет продлено.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение к Керченскому проливу украинскому буксиру "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Российские оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих.

Сегодня, 5 декабря, высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что в ЕС продолжаются дискуссии относительно возможности введения санкций против России из-за акта агрессии против Украины в Керченском проливе.