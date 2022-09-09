На земельном участке недалеко от леса полицейские нашли присыпанный землей череп.

В Киевской области в селе Мощун Бучанского района нашли останки убитой оккупантами человека.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram.

"Останки убитого оккупантами человека обнаружили в Мощуне. На земельном участке возле леса наши полицейские нашли присыпанный землей череп. Во время осмотра установили, что кости черепа имеют повреждения, которые могут указывать на то, что человека казнили. Сейчас останки направили на судмедэкспертизу. К сожалению, мы до сих пор продолжаем находить тела убитых оккупантами граждан", - отметил он.

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По словам Небытова, 1360 тел погибших во время боевых действий в Киевской области уже обнаружили по состоянию на 9 сентября.

Отметим, село Мощун в начале полномасштабного вторжения России в Украину стало главным форпостом, который помог выиграть битву за оборону Киева. Несмотря на наступление врагов, украинские военные удержали этот населенный пункт.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный опубликовал видео о том, как украинские военные защитили село Мощун на Киевщине от российских оккупантов.

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