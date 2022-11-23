В результате атаки россиян погиб по меньшей мере один человек.

В результате атаки российских оккупантов по Киевской области пострадали более 20 человек.

Как сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, россияне атаковали объекты критической инфраструктуры, многоэтажки в Вышгороде и частный сектор в Чабанах.

"Более 20 пострадавших, которым уже оказывается вся необходимая помощь. К сожалению, один погибший", - написал он.

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Глава администрации также сообщил, что Киевская область полностью обесточена, частично нет отопления и водоснабжения.

"В регионе разворачиваются "Пункты Несокрушимости", где есть тепло, связь и альтернативное питание", – подчеркнул Кулеба.

Найти адреса "Пунктов Несокрушимости" можно на сайтах районных советов и органов местного самоуправления, а также через представителей горсоветов, сельсоветов, старост или полицейских.

Атаки по Киеву и области 23 ноября

В Киеве днем 23 ноября прогремела серия взрывов. Впоследствии стало известно в объект инфраструктуры столицы.

Кроме этого, зафиксирован прилет в двухэтажное здание в Киеве. По информации мэра Киева Виталий Кличко, как минимум 9 человек пострадали в результате взрывов, 8 из них госпитализированы в медучреждения Киева, а одному пострадавшему медики оказали помощь на месте.

В Киевской области зафиксировали попадания российских ракет по жилому сектору и инфраструктурным критическим объектам, сообщали о пожаре.

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