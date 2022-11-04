Сейчас официальной информации от ВСУ относительно "прилета" по базе оккупантов на Херсонщине не было.

В Херсонской области вблизи села Раденск Олешковского района уничтожили отель, где базировался личный состав и техника российских оккупантов.

Об этом сообщил мэр города Алешки Евгений Рищук в своем Telegram-канале:

"Сегодня ночью была отработка гостиничного комплекса "Золотой Фазан" вблизи с. Раденск Олешковского района Херсонской области, зафиксировано попадание, в течение двух часов была детонация"

По его словам, пока нет информации о потерях противника в технике или живой силе. А еще оккупанты не подпускают местных к месту взрывов.

"По предварительным показаниям, комплекс разрушен полностью", - добавил мэр.

Сейчас официальной информации от ВСУ относительно "прилета" по базе оккупантов на Херсонщине не было.

Ситуация на Херсонском направлении сегодня

В конце августа появилась информация, что ВСУ пошли в контрнаступление на Херсонском направлении. По состоянию на 21 октября в Херсонской области удалось освободить 88 населенных пунктов. Деоккупация продолжается.

Из-за опасений повторения Харьковской операции коллаборанты начали принудительную эвакуацию с правого берега Днепра на Херсонском направлении на левый.

Министр обороны Резников заявил, что украинские воины контролируют все мосты через Днепр в Херсоне, поэтому оккупанты не смогут покинуть город, как это было в Изюме.

Не исключается, что Россия прибегнет к кровавым провокациям в Херсоне и вблизи него.

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