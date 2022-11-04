В Херсонской области вблизи села Раденск Олешковского района уничтожили отель, где базировался личный состав и техника российских оккупантов.
Об этом сообщил мэр города Алешки Евгений Рищук в своем Telegram-канале:
"Сегодня ночью была отработка гостиничного комплекса "Золотой Фазан" вблизи с. Раденск Олешковского района Херсонской области, зафиксировано попадание, в течение двух часов была детонация"
По его словам, пока нет информации о потерях противника в технике или живой силе. А еще оккупанты не подпускают местных к месту взрывов.
"По предварительным показаниям, комплекс разрушен полностью", - добавил мэр.
Сейчас официальной информации от ВСУ относительно "прилета" по базе оккупантов на Херсонщине не было.
Ситуация на Херсонском направлении сегодня
В конце августа появилась информация, что ВСУ пошли в контрнаступление на Херсонском направлении. По состоянию на 21 октября в Херсонской области удалось освободить 88 населенных пунктов. Деоккупация продолжается.
Из-за опасений повторения Харьковской операции коллаборанты начали принудительную эвакуацию с правого берега Днепра на Херсонском направлении на левый.
Министр обороны Резников заявил, что украинские воины контролируют все мосты через Днепр в Херсоне, поэтому оккупанты не смогут покинуть город, как это было в Изюме.
Не исключается, что Россия прибегнет к кровавым провокациям в Херсоне и вблизи него.