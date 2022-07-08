Ранее стало известно, что недавно во временно оккупированном Херсоне прогремели взрывы.

В Киселевке Херсонской области, по предварительной информации, возник пожар. Там, предположительно, находился склад оккупантов.

Об этом говорится на Facebook советника председателя Херсонской ОВА Сергея Хланя.

"По предварительной информации, горит завод "Полимер" в Киселевке, в котором предположительно находился склад российских военных", - пишет Хлань.

Напомним, ранее стало известно, что недавно во временно оккупированном Херсоне прогремели взрывы. Как позже выяснилось, в городе были уничтожены склады российских военных.

Напомним, Херсон и часть области длительное время находятся под российской оккупацией. Агрессор периодически заявляет о намерении провести там "референдум", а также проводит репрессии против мирного населения. В то же время жители города и области пытаются противостоять российским военным, всячески намекая, что им там не рады.

Вместе с тем оккупанты определились с датой проведения фейковых референдумов на временно оккупированной части Запорожской и Херсонской областей. Украсть украинскую территорию россияне планируют 11 сентября. Жители подвода оказывают сопротивление псевдореферендуму.

Сейчас Россия перебрасывает часть своих сил на Донбасс, открывая Вооруженным силам Украины перспективы окружения и деоккупации Мелитополя и Херсона. Генерал Маломуж озвучил вероятные сценарии.

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