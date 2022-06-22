Лобовой штурм городов не сработает, а лишь приведет к разрушениям и жертвам среди мирного населения. Необходимо рассмотреть более эффективный вариант, уверен генерал.

Россия перебрасывает часть своих сил на Донбасс, открывая Вооруженным силам Украины перспективы окружения и деоккупации Мелитополя и Херсона.

Об этом в эфире марафона "Говорит Украина" телеканала "Дом" и UA заявил экс-руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 годы), генерал армии Украины Николай Маломуж.

"Мы переходим уже к тактическим действиям, особенно в отношении контратак. Развитие наступательных операций возможно там, где уже есть концентрация новых сил и средств украинских военнослужащих. Это уже подготовленные резервы и вооружение, техника, которая поступает от нашего ВПК и западных партнеров", – пояснил Маломуж.

Как отмечает генерал, ВСУ осуществляют контратаки преимущественно на Запорожском, Херсонском и Мелитопольском направлениях. Именно с этих участков россияне сняли силы и перебросили их Донецкое и Луганское направления.

"Их задача сейчас – захватить Донбасс, а затем перейти на юг. Мы же используем эту ситуацию и наносим удары по южным направлениям: Херсонский, Запорожский, Мелитополь. Это очень правильные действия", - сказал генерал.

Маломуж уверен, что на этих направлениях необходимо консолидировать контрудары, в частности бить с тыла и с флангов. Такие действия будут способствовать освобождению не отдельных населенных пунктов, а крупным прорывам.

"Вот если бы возле Херсона мы пробили бы левый фланг, то создали бы условия для окружения города и бегства противника. Так же по Мелитополю. Так же и по другим российским группировкам, которые сейчас уже ослаблены", – пояснил генерал.

Маломуж напомнил, что Мелитополь и Херсон – это города с плотной застройкой и с большим количеством мирного населения. Для минимизации разрушений и количества жертв, города лучше брать в кольцо.

"Мы не должны в лобовую штурмовать города, и тем более кварталы, где проживают люди. То есть нужны не прямые штурмовые атаки по Херсону и Мелитополю, а операции по окружению противника в приближении к Херсону и Мелитополю. Там, где есть предпосылки для окружения", – добавил генерал.

Как сообщал УНИАН, украинским военнослужащим крайне тяжело наступать и выгонять российских оккупантов из Херсона из-за массированного использования ими артиллерии.

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