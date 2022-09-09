Этой ночью враг интенсивно наносил ракетные и удары из РСЗО по Харькову и области.

На Харьковщине за сутки оккупанты убили 5 мирных жителей.

Об этом в Telegram сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Этой ночью враг интенсивно наносил ракетные и удары из РСЗО по Харькову и области. Часть ракет "самоликвидировалась" на территории РФ", - отметил он.

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По его словам, в Харькове разрушено трехэтажное админздание в Салтовском районе, есть попадание в Киевском районе, пострадала женщина 53 лет, которая впоследствии умерла.

Также подвергались ударам оккупантов Изюмский, Харьковский, Чугуевский, Богодуховской районы.

По его данным, всего за сутки медики госпитализировали 10 человек: 8 - в Харькове, 1 - в Лозовском, 1 - в Чугуевском районе.

Четыре человека погибли: 2 - Харьков, 1 - Чугуевский, 1 - Изюмский район.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября в результате удара российских оккупантов до Харькову повреждено административное здание в Индустриальном районе. В результате удара погибли двое мужчин, ранения получили 5 человек. Двое из них - 49-летний мужчина и женщина 21 года - в тяжелом состоянии.

А сегодня ночью оккупанты вновь накрыли огнем Салтовский район Харькова. Пострадал один из высших учебных заведений.

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