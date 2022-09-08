В результате удара погибли двое мужчин, ранения получили пять человек. Двое из них - 49-летний мужчина и женщина 21 года - в тяжелом состоянии.

В результате сегодняшнего утреннего удара российских оккупантов по Харькову повреждено административное здание в Индустриальном районе.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Сегодня в 10 утра российские оккупанты совершили очередной террористический акт в Харькове. В результате ракетного удара по Индустриальному району повреждено административное здание. Еще одна ракета ударила в землю рядом", - сообщил он.

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По его данным, в результате удара погибли двое мужчин 21 и 65 лет. "Ранения получили пять человек. Двое из них - 49-летний мужчина и женщина 21 года - в тяжелом состоянии. Состояние еще трех пациентов врачи оценивают как среднее, речь идет о мужчинах 31, 52 и 53 лет", - отметил Синегубов и добавил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь медиков.

Как сообщал УНИАН, россияне утром 8 сентября нанесли удары по нескольким районам Харькова. Тогда сообщалось о двух погибших и пятерых раненых, но детальной информации о них не было. Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, предварительно, оккупанты нанесли удары из РСЗО.

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