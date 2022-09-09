Ночью российские оккупанты обстреляли Салтовский район Харькова.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
"Пострадало одно из высших учебных заведений. Разрушения и завалы на месте "прилета" разбирает ГСЧС", - отметил Терехов.
Пока данных о пострадавших он не приводит.
Как сообщал УНИАН, 8 сентября в результате удара российских оккупантов по Харькову было повреждено административное здание в Индустриальном районе. В результате удара погибли двое мужчин, ранения получили пять человек. Двое из них - 49-летний мужчина и женщина 21 года - в тяжелом состоянии.
Также вчера поздно вечером оккупанты обстреляли Салтовский район города из реактивных систем залпового огня, в результате чего погибла женщина.