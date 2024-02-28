Днем оккупанты ударили КАБами по городу Купянск.

Сегодня российские оккупанты обстреляли управляемыми авиабомбами поселок Великий Бурлук Купянского района Харьковщины. Об этом сообщила полиция Харьковской области.

В сообщении сказано, что в 16:50 в полицию поступила информация об обстреле.

"В результате обстрела погиб 48-летний мужчина, его шестилетняя внучка получила тяжелые ранения, от которых скончалась", - говорится в сообщении.

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На место происшествия работают следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники.

По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Заместитель руководителя Офиса президента Алексей Кулеба в Telegram также сообщил, что мать этого ребенка в тяжелом состоянии.

Он также сообщил, что есть попадания на территории железнодорожного вокзала.

"Также днем оккупанты ударили КАБами по городу Купянск. Попали рядом с кафе, ранения получили пять человек. Еще два человека - погибли", - написал он.

Ситуация на Харьковщине - детали

26 февраля начальник пресс-службы Оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" - офицер Вооруженных сил Украины Илья Евлаш отмечал, что российские оккупанты подтягивают к Купянску много техники и пехоты, ситуация достаточно сложная. На Харьковском направлении для врага основным населенным пунктом остается Купянск - туда он продолжает подтягивать все свои силы, резервы. На этом направлении у него достаточно много различной техники и личного состава. При этом отметил, что оккупанты массово применяют для обстрела КАБы, свои Су-34, Су-35. По его словам, ситуация очень сложная, противник, не жалея, применяет свою технику, пехоту.

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