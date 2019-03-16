На Донбассе оккупанты из минометов обстреляли позиции Объединенных сил, один боец погиб

Также в результате обстрелов один военнослужащий Вооруженных сил получил ранение.

На протяжении текущих суток на Донбассе оккупанты дважды обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранение.

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Как сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, во время обстрелов противник дважды применил запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы были совершены в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в районе хутора Вильный.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранение.

Украинские подразделения дали достойный ответ противнику. Его потери уточняются.

«Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских защитников», - подчеркнули в пресс-центре.