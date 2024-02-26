60% техники противник теряет во время наступлений.

Российские оккупанты подтягивают в Купянск много техники и пехоты, ситуация довольно сложная. На Харьковском направлении для врага основным населенным пунктом остается Купянск.

"Туда он продолжает подтягивать все свои силы, резервы. На этом направлении у него достаточно много различной техники и личного состава. Кроме того и со стороны РФ они сейчас укрепляют линию обороны, линию границы. Туда подтянули свои подразделения Росгвардии, но, конечно, не для наступательных действий, а больше для предотвращения прорыва", - сказал начальник пресс-службы Оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица" - офицер Вооруженных сил Украины Илья Евлаш в эфире телемарафона.

При этом подчеркнул, что оккупанты массово применяют для обстрела КАБы, свои Су-34, Су-35. По его словам, ситуация очень сложная, противник, не жалея, применяет свою технику, пехоту.

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"Нашим ребятам очень помогают FPV-дроны. 60% техники противник теряет во время наступлений. Наши артиллеристы просто "разбирают" оккупантов еще во время того как они пытаются формировать свои ударные подразделения, однако их количество остается проблемой", - отметил Евлаш.

Начальник пресс-службы Оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица" убеждает, что там у нас очень мощные укрепления, построена линия обороны на Лимано-Купянском направлении и вблизи Купянска – бетонные доты, много инженерных сооружений.

Евлаш рассказал, что оккупанты прибегают к провокациям, в частности, переодеваются в форму ВСУ. Также ими сейчас используется тактика мобильных групп, которыми атакуют. Он отметил, что украинские артиллеристы, даже при дефиците боеприпасов, показывают свое мастерство, уничтожая оккупантов и на Бахмутском, и на Купянском направлении.

"У оккупантов нехватки боеприпасов нет. Они интенсивно применяют свою артиллерию. Особенно на тех направлениях, где они планируют свое наступление, подтягивают туда свои резервы, в частности, на Лимано-Купянском направлении. У них есть боеприпасы северокорейские, иранские, которые, возможно, не все хорошего качества, но они есть", – сказал Евлаш.

Война в Украине - ситуация на Купянском направлении

Как сообщал УНИАН, военный эксперт Сергей Грабовский отмечал, что российские оккупанты на Купянском направлении накопили более 100 тысяч личного состава и враг еще может иметь 40 тысяч резерва.

Говоря о 500 танках и 600 БМП, которые могут быть у оккупантов, Грабовский отметил, что Россия может пойти на штурм этими силами, и теоретически есть определенная вероятность того, что противник дойдет до Купянска, понеся при этом огромные потери.

Он пояснил, что танковые колонны противника очень мощные, но в то же время - малоподвижные, поэтому они могут стать объектами уничтожения огневыми средствами ВСУ.

Грабовский считает, что противник будет действовать массой, пытаясь проломить нашу оборону именно "мясом" и железом. На это делается расчет. Поэтому на этом направлении силы обороны ждет достаточно серьезное испытание, если противник все-таки решится на такую брешь.

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