Антон Коломиец пошел защищать Украину с первых дней полномасштабного вторжения РФ.

Журналист и режиссер Антон Коломиец из Херсона погиб на фронте. Он работал на телеканале "Скифия", который впоследствии стал региональной частью "Суспильного".

О гибели журналиста со ссылкой на его коллегу сообщается на странице Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания в Facebook. Коломиец ушел на фронт и вступил в ряды ВСУ с первых дней полномасштабной войны РФ против Украины.

"Антон Коломиец получил специальность режиссера телевидения в Херсонском государственном университете. Он работал на телеканале "Скифия", впоследствии ставшем Херсонским филиалом общественного. 6 лет подряд вел прогноз погоды на телеканале, каждое утро одаривая херсонцев хорошим настроением. Был также режиссером прямых эфиров. Антон Коломиец ранее работал и на других херсонских телеканалах", - говорится в сообщении.

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У журналиста остались жена и двое маленьких сыновей. Где именно погиб Коломиец - не сообщается.

Известные люди, погибшие на войне

Недавно стало известно, что в боях за Бахмут погиб разработчик игры STALKER. Владимир Ежов когда-то подарил свою внешность одному из персонажей культовой игры.

Также сообщалось, что в семье танцора Лободы произошло горе. Назар Грабар с начала полномасштабного вторжения России вместе с братом вступил в ряды ВСУ, поделился трагической новостью - война забрала его близкого человека.

26 декабря УНИАН также рассказывал, что в боях на Донетчине погиб украинский автогонщик Еремягин. Он с 2000 года выступал на чемпионатах Украины по ралли на серийных автомобилях и чемпионатах по слалому.

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