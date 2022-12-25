На войне погиб брат Назара Грабара.

Украинский танцор Назар Грабар, который с начала полномасштабного вторжения России вместе с братом вступил в ряды ВСУ, поделился трагичной новостью - война забрала его близкого человека.

На своей странице в Instagram Назар показал фото своего брата и рассказал, что он отдал свою жизнь за то, что любил - за семью, страну, наше будущее.

"Это мой брат! Это мой герой! Мое вдохновение и моя самая большая опора! Я запомню тебя таким. Несокрушимый и сильный. Даже в самые страшные моменты ты всегда давал мне сил и веры в то, что все будет хорошо! Я люблю тебя! И всегда буду любить! Герои не умирают", - написал Грабар.

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Назар Грабар пошел воевать за Украину

До войны он был танцовщиком, выступал в балете певицы Светланы Лободы. А после 24 февраля взял в руки оружие и пошел защищать родную Украину.

Известно, что Назар жил в Буче, где оккупанты устроили перевалочный пункт. В одном из интервью мужчина признался, что они могли и его расстрелять, как и его соседей.

"Моя квартира находится на первом этаже. В ней мешки, заграждения. Там был перевалочный пункт русских солдат, потому она разграблена, там выбиты двери. Маловероятно, что я попал бы в плен. Скорее, был бы связан и расстрелян, как большинство молодых людей из моего дома и из города Буча", - рассказывал Грабар.

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