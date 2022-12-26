Еремягин с 2000 года выступал на чемпионатах Украины по ралли на серийных автомобилях и чемпионатах по слалому.

В боях с российскими оккупантами на Донбассе погиб украинский автогонщик Александр Еремягин. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины.

"Защищая восточные рубежи нашего государства от российских захватчиков, погиб воин 80-й десантно-штурмовой бригады Александр Еремягин", - говорится в сообщении.

Александр Еремягин: что о нем известно

В автоспорте Александр с 2000 года, он выступал на чемпионатах Украины по ралли на серийных автомобилях и чемпионатах по слалому, а также неоднократно был официальным лицом на этапах чемпионатов Украины по горным гонкам и ралли.

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"С 2014 года спортсмен защищал нашу страну. Тогда он воевал в Луганской области и вернулся домой через два года. С началом полномасштабного вторжения российских войск в Украину Александр снова пошел защищать наше государство. Погиб он под Торецким, выполняя боевое задание", - рассказали в министерстве.

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