Десять беспилотников взорвались в воздухе, два удалось ювелирно приземлить.

Дюжину вражеских FPV-дронов отбили украинские пограничники на Запорожском направлении. Об этом сообщает Южное региональное управление ГПСУ.

"Постоянно меняя тактику нанесения ударов и их частоту, враг не оставляет попыток атаковать гражданскую и критическую инфраструктуры, используя "заряженные" FPV-дроны. Пограничные группы противодействия беспилотным летательным аппаратам дают достойный отпор вражеским дронам-камикадзе", - рассказали в управлении.

Отмечается, что на днях бойцы ГПСУ устроили настоящую облаву "незваным птицам". Как результат, под действием волнового поля антидроновых ружей десять из двенадцати летунов-чужаков потеряли связь с пультом управления и взорвались в воздухе. Еще два беспилотника защитники ювелирно посадили, не повредив смертоносный груз.

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"Используя современные виды вооружения охранники границы в составе Сил обороны эффективно противодействуют беспилотной авиации захватчиков", - отмечают в ГПСУ.

Бойцы ВСУ уничтожают вражеские дроны

Как сообщал УНИАН, на Запорожском направлении пограничники устроили "крушение" десяти российским дронам, которые летели на украинские позиции. Оккупанты пытались атаковать позиции ВСУ, применив массированный удар, однако пограничники достойно отбили атаку, применяя антидроновые ружья. В результате, семь беспилотных летательных аппаратов разорвало на куски, один - "засел" на дереве. Еще два беспилотника защитники приземлили вместе со смертоносным грузом.

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