Гуменюк напомнила, что потеря такого самолета – это не только потеря технических мощностей.

Еще один российский самолет А-50 сбит и РФ не может найти новый персонал, который будет его обслуживать. Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель Объединенного координационного (ОК) пресс-центра Сил обороны юга Украины - полковник Наталья Гуменюк.

"На данном этапе мы видим продолжение активности беспилотных летательных разведчиков, поэтому очевидно, что еще не собрана новая команда подводных специалистов для А-50. Хочу напомнить, что потеря такого самолета – это не только потеря технических мощностей, но и некому заполнять следующую площадку. Поэтому мы говорим о том, что потребность подготовить и подобрать специалистов у россиян есть. С этим связана и отсрочка вылета следующего борта", – пояснила Гуменюк.

Сбитие российских А-50: что известно

На днях стало известно, что над Азовским морем был сбит российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Сообщалось, что Силы обороны Украины сбили борт с советского ЗРК С-200.

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Также, стало известно, что в результате сбития весь экипаж самолета уничтоженный. Среди них - пять майоров, три капитана, прапорщик и лейтенант.

По словам представителя Воздушных сил Украины Юрия Игната, уничтожение одного такого самолета не изменит ситацию на поле бои. Но если это станет систематическим явлением – РФ почувствует важность подобных потерь.

Зато, по словам руководителя ГУР, в РФ осталось всего 6 подобных самолетов. Если еще хотя бы один упадет – Кремлю придется прекращать круглосуточное дежурство.

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