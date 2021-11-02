Боевики с самого утра вели огонь из стрелкового оружия.

Российские оккупанты утром 2 ноября обстреляли позиции украинских военных возле Павлополя из стрелкового оружия. В результате один военный получил ранение несовместимое с жизнью.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

За прошедшие сутки, 1 ноября, боевики 11 раз открывали огонь. При этом дважды били из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Противник восемь раз вел огонь возле Новолуганского из минометов калибра 82 мм, гранатометов разных систем и стрелкового оружия, а рядом со Светлодарским и Водяным били из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Читайте такжеРоссия сосредотачивает войска и технику на границе с Украиной: Politico обнародовало спутниковые снимкиТакже боевики обстреляли позиции украинских военных возле Авдеевки из минометов калибра 82 мм.

Украинские бойцы открывали ответный огонь.

Как ранее сообщал УНИАН, заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Россия использует войну на Донбассе как инструмент бесконечного давления.

Комментируя недавние обострения на Донбассе, она отметила, что "война всегда имеет определенные волны и мы уже не впервые говорим об обострении".

Автор: Анастасия Горбачева