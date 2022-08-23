Звуки детонации боеприпасов доносились во все близлежащие населенные пункты.

В ночь на 23 августа в Кальмиусском (до 2016 года Комсомольское - УНИАН) Донецкой области сгорел очередной склад боеприпасов оккупантов.

Об этом сообщают местные Телеграм-каналы.

Звуки детонации боеприпасов оккупантов доносились во все близлежащие населенные пункты. Пожар на складе был виден на несколько километров.

В сети появились видео с места происшествия. На кадрах видно пламя пожара, а также слышны звуки детонации снарядов. Пока оккупанты замалчивают уничтожение своего склада с БК.

Как сообщал УНИАН, сутками ранее в оккупированном Донецке раздавались взрывы. По свидетельствам очевидцев, детонировал склад российских боеприпасов.

Вражесские склады з боеприпасами все чаще детонируют не только на Донбассе, но и на Херсонщине. 20 августа украинский журналист Андрей Цаплиенко заявил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по аэродрому в Чернобаевке на Херсонщине. Позже в Оперативном командовании "Юг" сообщили о поражении командного пункта оккупантов и уничтожения их складов боеприпасов в Чернобаевке и Старицах.

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