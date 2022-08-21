Уничтожено также 75 оккупантов и их технику.

В оперативном командовании "Юг" сообщили о поражении командного пункта оккупантов и уничтожении их складов боеприпасов в Чернобаевке и Старицах.

Об этом говорится в сообщении на странице ОК "Юг" в Facebook по итогам текущей оперативной обстановки на юге Украины за 20 августа.

Отмечается, что обстановка в операционной зоне сложная и напряженная, но контролируется силами обороны. Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны, существенных изменений в составе и положении не фиксируется.

"Силами до мотострелковой роты при поддержке трех танков трижды врагом осуществлялись попытки штурмовых действий из Александровки в направлении Таврического. Успеха не имели. Девять раз атаковал штурмовой авиацией и вертолетами наши позиции вдоль линии соприкосновения. Без наших потерь", - констатировали в командовании.

Украинской авиацией было нанесено пять ударов по скоплению живой силы, вооружения и техники врага.

"Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 230 огневых задач, по результатам которых поражено командный пункт 247-го десантно-штурмового полка 7-й десантно-штурмовой дивизии, уничтожены склады вражеских боеприпасов в Чернобаевке и Старицах", - сообщили в Командовании.

Кроме того, говорится в статье, вражеское войско было уменьшено на 75 оккупантов, корпусную самоходную пушку "Гиацинт-С", два танка Т-72 и еще шесть единиц бронированной техники. Окончательные потери врага доразведываются.

Также отмечается, что корабельные группировки вражеского флота после шторма в Черном море увеличено до 15 единиц, которые продолжают маневрировать в ракетно-безопасных районах моря. Наготове два надводных и один подводный ракетоноситель с суммарным залпом 20 ракет типа "Калибр" и два больших десантных корабля.

Напомним, в Макеевке Донецкой области "хлопнуло" по нефтебазе с горючим для оккупантов.

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