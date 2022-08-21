Мобилизованные мужчины утверждают, что свой "воинский долг" уже выполнили.

Мобилизованные в "Л/ДНР" отказываются воевать на территориях друг друга и бунтуют против "призыва" в ОРДЛО.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации в Telegram.

По данным Центра при СНБО, существует условное деление на "луганских" и "донецких", где каждая из сторон убеждена, что должна воевать только на "своей" территории.

Как добавили в ведомстве, наемники из ОРДЛО чувствуют, что они для России - "второй сорт". Их используют как пушечное мясо для раскрытия украинских позиций и обеспечения продвижения ВС РФ". На передовой за мобилизованными из оккупированной территории ставят российских штурмовиков в роли заградительного отряда.

"И в отличие от российского контрактника, за смерть мобилизованного в ОРДЛО выплачивают копейки. Поэтому попытки РФ компенсировать потери путем "тихой мобилизации" в ОРДЛО получат все более решительное сопротивление", - подытожили в ГПД.

Как ранее сообщал УНИАН, в сети начало шириться видео, на котором мобилизованные солдаты из квазиреспублики " ЛНР " жалуются, что их запугивают и силой гонят воевать за "ДНР".

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