По данным очевидцев, снаряды разлетаются в разные стороны. У окон стоять опасно.

В оккупированном Донецке раздаются взрывы. По свидетельствам очевидцев, детонирует склад российских боеприпасов.

Об этом сообщают местные Телеграм-каналы.

По данным канала "Типичный Донецк", в районе гипермаркета "Ашан" бушует пожар. На кадрах видно, что масштабы возгорания большие.

На кадрах с места происшествия слышны звуки детонации боеприпасов. Очевидцы подтверждают, что снаряды разлетаются в разные стороны.

Между тем паблик "ЧП Донецк" опубликовал кадры моментов "прилетов" по складу с боеприпасами. Оккупанты жалуются, что "утро сегодня не доброе".

Пока ВСУ не комментируют успешное уничтожение очередного состава из БК оккупантов. Боевики пока также молчат.

Как сообщал УНИАН, 20 августа украинский журналист Андрей Цаплиенко заявил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по аэродрому в Чернобаевке на Херсонщине. Позже в Оперативном командовании "Юг" сообщили о поражении командного пункта оккупантов и уничтожения их складов боеприпасов в Чернобаевке и Старицах.

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