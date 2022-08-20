Журналист сообщает о не менее трех попаданиях.

В субботу, 20 августа, Вооруженные силы Украины нанесли удар по аэродрому в Чернобаевке на Херсонщине.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает украинский журналист Андрей Цаплиенко.

"На аэродроме в Чернобаевке по меньшей мере три попадания", - написал он.

В социальных сетях публикуют фотографии, на которых можно увидеть столпы черного дыма.

Как известно, военный аэродром в Чернобаевке российские войска использовали как командный пункт и место сбора самолетов и вертолетов. Он неоднократно становился мишенью ВСУ, количество попаданий по нему в какой-то момент перестали считать.

В конце июля депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщал, что украинская армия дважды за один день ударила по Чернобаевке.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что у Украины "есть шанс" за два месяца освободить оккупированный россиянами Херсон.

В то же время первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщал, что в оккупированном Херсоне до сих пор остается крупная группировка российских сил.

Вас также могут заинтересовать новости: