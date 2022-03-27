В течение суток было успешно отражено 5 атак врага.

На Донбассе сегодня были уничтожены два танка, боевая машина пехоты и автомобиль оккупантов.

Об этом говорится в сообщении на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

"На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают защищать нашу землю. Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отражено 5 атак врага. Наши воины нанесли потери российским оккупантам", - говорится в заметке.

Сегодня, 27 марта, украинские защитники уничтожили 2 танка, БМП и автомобиль противника.

В целом, в течение текущей недели подразделения группировки ОС отразили 63 вражеские атаки.

"Наши военнослужащие уничтожили 80 танков, 72 единицы бронированной и 48 автомобильной техники, 19 артиллерийских систем, 7 беспилотных летательных аппаратов, 14 самолетов, вертолет и патрульный катер противника. Также, воины Объединенных сил уничтожили современный российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-3" и захватили пять БМП - 3 оккупантов", - рассказали в ООС.

Напомним, над Донбассом украинские военные сбили три самолета и три беспилотника оккупантов. В частности, украинские защитники уничтожили 8 танков, 17 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники противника.

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