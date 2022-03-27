В частности, запланирована централизованная эвакуация мариупольцев на автобусах из Бердянска в Запорожье.

Сегодня согласовано два гуманитарных коридора в Донецкой и Луганской областях.

Об этом вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила в видеообращении.

"На сегодня согласовано два гуманитарных коридора для Донецкой и Луганской областей", - сказала Верещук.

Эвакуация в Донецкой области

В частности, согласована централизованная эвакуация мариупольцев на автобусах из Бердянска в Запорожье.

"Место сбора без изменений: улица Мелитопольское шоссе, 27, возле городского спорткомплекса", - отметила вице-премьер.

Также из Запорожья по указанному маршруту отправляется 15 автобусов.

"Время их прибытия к месту сборов будет зависеть от скорости прохождения блокпостов оккупантов", - сказала Верещук.

Кроме того, в Бердянске по адресу ул. Мелитопольское шоссе, 87 б для мариупольцев работает бесплатная дозаправка.

Еще в Бердянске работают гуманитарные штабы для помощи мариупольцам. Контакты этих штабов: стационарные номера 3-62-76 и 3-52-52 и мобильные номера 097 5515917 и 050 4397529.

Для получения необходимой помощи мариупольцы могут звонить в call-центр в Запорожье по номерам: 095 220 4111 и 0800 50 35 08.

Эвакуация в Луганской области

Еще один коридор согласован в Луганской области.

"Из города Рубежное в город Бахмут эвакуация будет проходить по улицам Киевская, Школьная, Харьковская, Солнечная, Славянская, Хлебозаводская, Шевченко, Сосюры и район железнодорожного вокзала города Рубежное", - рассказала Ирина Верещук.

"Также будем пытаться достать наших людей из убежища под завалами хлебзавода и убежища школы 5", - добавила вице-премьер.

По ее словам, работа над другими маршрутами продолжится.

Как сообщал УНИАН, вчера сработали 10 из 10 согласованных гумкоридоров, эвакуировано более 5,2 тысячи человек.

А эвакуационные поезда в Украине теперь будут ходить по новой схеме.

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