Сегодня согласовано два гуманитарных коридора в Донецкой и Луганской областях.
Об этом вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила в видеообращении.
"На сегодня согласовано два гуманитарных коридора для Донецкой и Луганской областей", - сказала Верещук.
Эвакуация в Донецкой области
В частности, согласована централизованная эвакуация мариупольцев на автобусах из Бердянска в Запорожье.
"Место сбора без изменений: улица Мелитопольское шоссе, 27, возле городского спорткомплекса", - отметила вице-премьер.
Также из Запорожья по указанному маршруту отправляется 15 автобусов.
"Время их прибытия к месту сборов будет зависеть от скорости прохождения блокпостов оккупантов", - сказала Верещук.
Кроме того, в Бердянске по адресу ул. Мелитопольское шоссе, 87 б для мариупольцев работает бесплатная дозаправка.
Еще в Бердянске работают гуманитарные штабы для помощи мариупольцам. Контакты этих штабов: стационарные номера 3-62-76 и 3-52-52 и мобильные номера 097 5515917 и 050 4397529.
Для получения необходимой помощи мариупольцы могут звонить в call-центр в Запорожье по номерам: 095 220 4111 и 0800 50 35 08.
Эвакуация в Луганской области
Еще один коридор согласован в Луганской области.
"Из города Рубежное в город Бахмут эвакуация будет проходить по улицам Киевская, Школьная, Харьковская, Солнечная, Славянская, Хлебозаводская, Шевченко, Сосюры и район железнодорожного вокзала города Рубежное", - рассказала Ирина Верещук.
"Также будем пытаться достать наших людей из убежища под завалами хлебзавода и убежища школы 5", - добавила вице-премьер.
По ее словам, работа над другими маршрутами продолжится.
Как сообщал УНИАН, вчера сработали 10 из 10 согласованных гумкоридоров, эвакуировано более 5,2 тысячи человек.
А эвакуационные поезда в Украине теперь будут ходить по новой схеме.