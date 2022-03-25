Также украинские защитники уничтожили 8 танков, 17 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники противника, а общие потери захватчиков составили до 170 человек.

Над Донбассом украинские военные сбили три самолета и три беспилотника оккупантов.

Об этом сообщается на Facebook-странице Операции Объединенных сил.

"Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 9 атак врага. Наши воины нанесли потери российским оккупантам", - говорится в сообщении.

В частности, украинские защитники уничтожили 8 танков, 17 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники противника.

Общие потери захватчиков составили до 170 человек.

"Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили три вражеских самолета и три беспилотных летательных аппарата противника типа "Орлан-10", - сообщили в штабе ООС.

Напомним, ранее Зеленский призвал жителей Донбасса бороться за свои права и свободу против РФ.

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