Над Донбассом украинские военные сбили три самолета и три беспилотника оккупантов.
Об этом сообщается на Facebook-странице Операции Объединенных сил.
"Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 9 атак врага. Наши воины нанесли потери российским оккупантам", - говорится в сообщении.
В частности, украинские защитники уничтожили 8 танков, 17 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники противника.
Общие потери захватчиков составили до 170 человек.
"Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили три вражеских самолета и три беспилотных летательных аппарата противника типа "Орлан-10", - сообщили в штабе ООС.
Напомним, ранее Зеленский призвал жителей Донбасса бороться за свои права и свободу против РФ.