На Донбассе двое украинских военнослужащих получили ранения в результате обстрелов со стороны оккупантов.
Об этом говорится в вечерней сводке на странице операции Объединенных сил в Facebook.
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С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.
Вблизи Чермалыка противник обстрелял позиции Объединенных сил из стрелкового оружия.
В районе Водяного, которое на Приазовье, оккупанты вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров.
У Широкиного и Павлополя российские наемники открыли огонь из минометов 82-го калибра.
В направлении Старогнатовки вооруженные формирования Российской Федерации применили артиллерию калибра 122-мм.
В районе поселка Пески враг обстрелял позиции Вооруженных сил Украины из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
В результате вражеских обстрелов двое военных из состава Объединенных сил получили ранения. Защитники находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого - средней тяжести, другой - удовлетворительное.
На обстрелы противника подразделения ВСУ открывали огонь.
Кроме того, на севере Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".
Обо всех нарушениях со стороны оккупантов украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.
Украинские воины продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил, отметили в штабе.
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