С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

На Донбассе двое украинских военнослужащих получили ранения в результате обстрелов со стороны оккупантов.

Об этом говорится в вечерней сводке на странице операции Объединенных сил в Facebook.

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С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Вблизи Чермалыка противник обстрелял позиции Объединенных сил из стрелкового оружия.

В районе Водяного, которое на Приазовье, оккупанты вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров.

У Широкиного и Павлополя российские наемники открыли огонь из минометов 82-го калибра.

В направлении Старогнатовки вооруженные формирования Российской Федерации применили артиллерию калибра 122-мм.

В районе поселка Пески враг обстрелял позиции Вооруженных сил Украины из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В результате вражеских обстрелов двое военных из состава Объединенных сил получили ранения. Защитники находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого - средней тяжести, другой - удовлетворительное.

На обстрелы противника подразделения ВСУ открывали огонь.

Кроме того, на севере Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".

Обо всех нарушениях со стороны оккупантов украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.

Украинские воины продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил, отметили в штабе.

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Автор: Виктория Токарева