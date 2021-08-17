Сейчас состояние раненого бойца удовлетворительное.

В результате обстрела российских оккупантов на Донбассе ранен военный Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Север" в социальной сети Facebook.

В частности, сегодня, 17 августа, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"В результате обстрела ранения получил военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Раненый защитник доставлен в лечебное учреждение, состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Также сказано, что о действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

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Автор: Виталий Саенко