За жизнь еще одного военнослужащего борются врачи.

В субботу, 6 февраля, в районе населенного пункта Марьинка во время выдвижения на позиции трое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве. От полученных ранений двое защитников погибли, за жизнь третьего борются медики.

Читайте такжеБоевики ранили двух украинских военных на ДонбассеОб этом сообщает пресс-центр штаба ООС на странице в Facebook.

"На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации из стрелкового оружия вблизи Песков получил огнестрельное ранение один украинский защитник:

"Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь".

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Автор: Катерина Шварц