В результате действий оккупантов один украинский защитник был ранен возле Широкино.

С начала этих суток по состоянию на 7 часов утра со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС. "В направлении Широкино противник вел огонь из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В пресс-центре сообщили, что в результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. "Воину оказана домедицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - средней тяжести", - уточняется в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 20 декабря со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня, одно из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В районе населенных пунктов Гнутово и Водяное противник задействовал беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвел сброс выстрелов ВОГ-17.

Кроме того, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили травмирование. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного военнослужащего тяжелое, второго - средней тяжести.

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Автор: Ирина Погорелая