Это уже вскоре может произойти в Балаклее, а чуть позже - в Изюме.

После восстановления электроснабжения на деоккупированных территориях Харьковщины следующим шагом станет возвращение украинского телерадиовещания.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире информационного телемарафона.

"Люди подавлены, но не теряют, значительное количество из них, оптимизма. Потому что украинские войска освободили их от российских оккупантов", - рассказал министр свои впечатления от общения с жителями освобожденного изюма.

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Он акцентировал, что после освобождения временно оккупированных территорий Харьковщины следующим шагом после восстановления энергоснабжения станет возвращение украинского телерадиовещания.

"Следующим шагом является восстановление света и возвращение украинского телерадиовещания на территориях. Это уже произойдет в Балаклее чуть ли не на этой неделе, то же самое чуть позже - в Изюме. Сейчас там возобновляется связь", - подчеркнул Ткаченко.

Он добавил, что министерство вместе с международными партнерами сейчас работают над вопросом расширения телерадиовещания и на оккупированных территориях страны, чтобы люди имели достоверную информацию.

"Мы с нашими британскими коллегами работаем над тем, чтобы предоставить возможность, не буду говорить каким образом, но предоставить возможность расширения телерадиовещания и на оккупированных территориях. Информация для людей чрезвычайно важна", - отметил Ткаченко.

Как сообщал УНИАН, по словам председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольги Герасимьюк, в Изюме и Балаклее оккупанты полностью уничтожили телебашни.

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