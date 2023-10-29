По его словам, правительство США должно оказывать еще больше поддержки, чтобы выполнить обещание, данное партнерам и союзникам.

США продолжат предоставлять помощь Украине, поскольку война против России показывает выгодность расходования средств в этом направлении. Член Республиканской партии США и возможный кандидат на президентских выборах 2024 года Кристофер (Крис) Кристи заявил, что отправляя оружие со складов Пентагона ВСУ американцы получают десятикратный выигрыш.

В эфире телеканала Fox News он привел журналистам аргументы о необходимости поддержки Украины. По его словам, Минобороны США тратит 5% годового бюджета на военную помощь Киеву. ВСУ с этим оружием уничтожили половину российской техники на поле боя.

Кристи убежден, что правительство США должно оказывать еще большую поддержку, чтобы выполнить обещание, данное партнерам и союзникам.

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"Нам нужно это сделать, потому что, если этого не произойдет, то другие наши мировые союзники усомнятся в том, стоят ли чего-то наши обещания", - пояснил республиканец.

Война в Украине - помощь США

Как сообщал УНИАН, запрос администрации президента США Джо Байдена к американскому Конгрессу о выделениии дополнительного финансирования для помощи Украине в следующем финансовом году предусматривает выделение 11,8 миллиардов долларов со снижением ежемесячного размера помощи от 1,1 миллиарда до 825 миллионов.

Новый спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон также выступил за оказание поддержки Украине, но при определенных условиях.

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