США "не собираются покидать" Украину, убеждает республиканец.

Новый спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон выступил за оказание поддержки Украине, но при определенных условиях.

Как он отметил в эфире Fox News, США "не собираются покидать" Украину. По его убеждению, победа России в войне против Украины может воодушевить не только Кремль, но и Китай.

"Мы не можем позволить Владимиру Путину одержать победу в Украине, потому что я не верю, что он остановится на этом. Мы также должны поддерживать нашего важного союзника на Ближнем Востоке, а это Израиль", – отметил он.

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В то же время Джонсон выступил за то, чтобы Украина больше отчитывалась о потраченных деньгах. Кроме этого, республиканцы стремятся получить дополнительную информация о стратегии администрации президента США Джо Байдена в отношении Украины.

"Мы хотим знать, какая там цель, какая конечная цель Украины. Белый дом этого не предоставил", – заявил Джонсон.

Помощь США Украине и Израилю - это надо знать

20 октября администрация президента США Джо Байдена запросила у Конгресса 106 миллиардов долларов на чрезвычайные расходы на помощь Украине, Израилю и другим иностранным государствам.

Предполагалось, что наибольшая доля финансирования, 61,4 миллиарда долларов, пойдет именно для Украины: на военное оборудование, оказание экономической помощи и помощи в сфере безопасности.

В то же время в Палате представителей, где большинство у республиканцев, был избран новый спикер. Им стал республиканец из Луизианы Майк Джонсон. Президент США Джо Байден поздравил Джонсона с избранием на должность и призвал его содействовать одобрению дополнительного финансирования для Украины.

Сам Джонсон выступил за то, что от Украины нужно требовать большей отчетности по выделенным средствам. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что такие проверки – это "естественная вещь".

Также Джонсон заявил, что Палата представителей рассмотрит помощь Украине и Израилю отдельно, а не вместе, как предполагалось ранее.

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