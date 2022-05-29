В результате российских ударов в городе разрушена вся критическая инфраструктура, 90% домов повреждены, нет связи и продолжаются постоянные обстрелы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что делается все, чтобы сдержать наступление на Северодонецк.

Об этом он заявил в видеообращении, которое транслировалось в эфире информационного телемарафона.

"Россия подошла слишком близко к Северодонецку. Слишком значительные силы собрала на нашем Донбассе. Слишком подготовилась к наступлению там", - сказал президент.

Зеленский назвал очень символичным то, что российские военные свою попытку захватить Северодонецк начали с того, что зашли в отель под названием "Мир".

"Мир - это действительно самая первая мишень для России. Забрав у нас мир в 2014 году, оккупанты хотят забрать и все остальное. Буквально все. Хотят не оставить нам ни свободы, ни домов, ни жизни", - добавил он.

По словам главы государства, в результате российских ударов в Северодонецке разрушена уже вся критическая инфраструктура города, 90% домов повреждены, более двух третей жилого фонда города полностью разрушены, в городе нет связи и продолжаются постоянные обстрелы.

"Захватить Северодонецк – это принципиальная задача для оккупационного контингента. И им все равно, каким количеством жизней придется заплатить за эту попытку поднять российский флаг на бульваре – как горько сейчас звучит это название – Дружбы народов, 32, где расположена Северодонецкая администрация. Мы делаем все, чтобы сдержать это наступление", - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что не было ни дня без попыток найти больше оружия, больше современного оружия для защиты украинской земли и людей.

"И я благодарен каждому и каждой, кто держит оборону Северодонецка и демонстрирует оккупантам, что мир все равно будет наш. Во всем нашем государстве, на всем Донбассе и конечно – в Северодонецке", - добавил глава государства.

Как сообщал УНИАН, по словам заместителя министра обороны Анны Маляр, возле Северодонецка Луганской области сейчас продолжаются ожесточенные бои. Ситуация в городе является динамичной и говорить о каких-то результатах невозможно.

В вечерней сводке за 29 мая Генштаб ВСУ отмечает, что на востоке Украины российские захватчики пытаются окружить украинских военных в районе Лисичанска и Северодонецка, и заблокировать основные логистические пути.

Вас также могут заинтересовать новости: