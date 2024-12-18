Даже в случае появления такого решения, в России только посмеются, говорит Плетенчук.

Российские оккупанты пытаются защитить Крымский мост не только авиацией, а системами ПВО и заграждениями. Об этом рассказал Дмитрий Плетенчук, спикер ВМС ВСУ в интервью для LIGA.net.

"Многие вещи, которые происходят - не попадают в инфополе. Главное управление разведки сообщало, что они уничтожили радиолокационные системы. Это один из тех элементов, который отвечает за оборону этих объектов... До них надо добраться, ведь их так же охраняют. И это такой многослойный процесс. Чтобы добраться до дна этой пирамидки, надо все кольца поснимать. И когда ты снимаешь эти кольца - россияне начинают их туда обратно набрасывать. И эта борьба продолжается постоянно", - пояснил Плетенчук.

Он также прокомментировал призыв Украины в суд в Гааге заставить Россию демонтировать Крымский мост.

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"Что касается юридической плоскости - в ней также надо бороться. Если завтра будет принято решение демонтировать Крымский мост - россияне с этого, конечно, посмеются. Так же, когда мы смеемся над ними, когда они говорят, что Азовское море - это внутренний водоем РФ. Поэтому на него не распространяется международное морское право. Чисто номинально - все побережье сейчас оккупировано россиянами... Но юридически, конечно, это не так", - отметил Плетенчук.

Крымский мост: важные новости

В октябре 2024 года Украина призвала Арбитражный трибунал в Гааге заставить Россию демонтировать Керченский мост, который соединяет РФ с оккупированным ею Крымом. В частности, в выступлении тогда заявили, что демонтаж "является единственным способом восстановить проход для судов всех стран, которые использовали пролив в прошлом, и судов, которые будут использовать пролив в будущем".

Накануне в ВМС Украины сообщали, что оккупанты возобновили транспортировку грузов по путепроводу. Там отметили, что это довольно рискованное решение на фоне тех повреждений, которые ранее получил Крымский мост.

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