Пусковые установки не имеют никакого смысла без систем радиолокации.

Британская разведка недавно сообщила, что в течение одной недели ВСУ удалось уничтожить два российских зенитно-ракетных комплекса С-400, один из которых - во временно оккупированном Крыму.

По словам представителя Военно-морских сил ВС Украины Дмитрия Плетенчука, такие попадания однозначно влияют на защиту Керченского моста, потому что в эшелонированной ПВО создается определенное отверстие. Он также рассказал, насколько быстро россияне могут закрыть такие "дыры".

"Конечно, непосредственно влияет (на защиту, - УНИАН). Потому что эта оборона эшелонированная. Когда выпадает какой-то элемент, соответственно появляется определенная дыра. Ее надо обязательно чем-то закрывать. В такой ситуации можно просто снять установку с какого-то очередного НПЗ и пригнать в Крым. Сейчас россияне из Сирии (со своей военной базы - УНИАН) так же делают - есть информация, что они эти комплексы оттуда забирают потому, что там негде их использовать", - рассказал Плетенчук в эфире телемарафона.

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Он добавил, что ранее состоялось несколько кейсов по выводу из строя российских радиолокационных систем наблюдения, в частности "Подлет". Как пояснил военный, пусковые установки не имеют никакого смысла без систем радиолокации, которые позволяют выявлять и сопровождать цели.

"Поэтому, соответственно, можно увидеть такую хронологию - сначала РЛС вышли из строя, а теперь еще какие-то элементы. И, конечно, все это связано между собой и восстанавливать им это довольно сложно. Недавно в РФ произошли определенные события - непосредственно на предприятии, которое в том числе участвует в оснащении этих комплексов. Можно увидеть такую плановую работу, комплексную по уменьшению потенциала противника", - считает спикер.

По его словам, все эти удары ВСУ - элементы одной тактики - когда определенный эшелонов ПВО "выпадает", можно ожидать какие-то новые кейсы связанные с отсутствием предыдущих (уничтоженных) элементов противовоздушной обороны.

По информации Плетенчука, заменить радиолокационные станции очень сложно потому, что батарея состоит из многих "пусковых", а РЛС на батарею - "штучный товар". Представитель ВМС утверждает:

"Одно без другого не работает, и пусковые значительно проще, чем системы радиолокации. И специалисты для работы на них готовятся соответственно сложнее. Поэтому они являются центральным элементом этой системы".

Уничтожение С-400 в Крыму - детали

Как сообщал УНИАН, в ноябре ВСУ уничтожили сразу два российских зенитно-ракетных комплекса С-400 в течение одной недели. По данным Минобороны Великобритании, 29 ноября ВСУ уничтожили элементы комплекса С-400 в Симферополе. Говорилось, что в соцсетях освещали взрыв и детонацию ракетного топлива, связанную с разрушением элементов системы ПВО. На снимках идентифицированы две воронки размером 13,5 м, разбросанные обломки и пять автомобилей экстренной помощи. В подтверждение британцы показали спутниковый снимок, где видны кратеры от взрывов.

Еще один комплекса С-400 уничтожен в Курской области 23 ноября.

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