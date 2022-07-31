Сейчас вдоль границы с Украиной Беларусь удерживает шесть батальонных тактических групп.

Белорусь может быстро переместить свои войска к границе с Украиной, однако это невозможно сделать за одну ночь.

Об этом военный эксперт Олег Жданов заявил 31 июля на своем YouTube-канале.

"Они держат шесть батальонных тактических групп (БТГ) вдоль границы. Мы предполагаем. Что они могут выставить до 20-25 БТГ. Если они ротацию 6 батальонных тактических групп осуществляют 5-6 дней, то перемещение 20 БТГ, даже комбинированным способом (это значит, что колесная техника пойдет по дорогам, а гусеничная – по железной дороге), может занять несколько дней", – объяснил он.

По словам Жданова, украинская разведка отслеживает перемещения беларусской армии, а потому сразу станет известно о ее активизации возле границы.

"Во-вторых, это же массовое перемещение техники. Конечно, наша разведка будет это отслеживать, и мы будем сразу знать, что техника белорусской армии начала активное движение. Видите, российская армия начала движение, и мы уже с вами знаем, куда идут колонны, какие колонны, сколько их, какая техника в этих колоннах и в каких направлениях они двигаются. Что касается Беларуси – все то же – разведка работает. Все сразу будет ей известно", – подытожил эксперт.

Напомним, ранее эксперт предположил, какую особую роль готовит Путин для армии Беларуси.

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