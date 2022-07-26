Мусиенко рассказал о ситуации на границе с соседней республикой.

Беларусь совместно с Россией проводит разведку позиций украинских военных на волынском и полесском направлениях.

Об этом свидетельствует работа вражеских беспилотников, которые накануне сбили на Волыни, рассказал ТСН военный эксперт Александр Мусиенко.

"Это не стало новостью, к этому были готовы, как следствие то, что этот беспилотник поразили. Обидно, что к последствиям таким привело", - прокомментировал эксперт гибель человека из-за падения обломков дрона.

В целом, по его словам, увеличения воинского контингента РФ и Беларуси на границе не наблюдается.

"Вместе с тем, мы видим, что продолжается эскалация и угрозы, которые касаются не только Украины, но и Польши и Литвы. Мне все больше кажется, что, возможно, в будущем для беларуских сил Путин готовит такую судьбу, они должны стать элементом эскалации для стран ЕС и НАТО - Польши и Литвы. Даже больше, чем с Украиной, потому что так на это смахивает", - отметил Мусиенко.

Напомним, 25 июля в Волынской области сбили два беспилотника. Обломки одного из них упали на дома, в результате чего один человек погиб.

Сегодня в Генштабе ВСУ сообщили, что вражеские войска с территории Беларуси проводили воздушную разведку в направлениях Луцка и Ковеля.

Ранее первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин заявлял, что Киев готовится к худшим сценариям в отношении участия Беларуси в войне против Украины. По его словам, несмотря на то, что Лукашенко пока всячески избегает еще большей вовлеченности в боевые действия против Украины, роль Беларуси может стать более активной.