Вероятность атаки врага с территории Беларуси или вторжения в Украину остается низкой.

Угроза ракетных обстрелов со стороны Беларуси будет сохраняться еще три месяца.

Об этом предупреждают в Генштабе ВСУ. Также там подчеркнули, что могут быть провокации со стороны Беларуси.

"Однако не исключается возможность осуществления силами подразделений специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь совместно с подразделениями специального назначения и боевиками частных военных компаний РФ вооруженных провокаций", - рассказал на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

Провокации возможны в приграничных с Украиной районах Гомельской и Брестской областей, чтобы посеять антиукраинские настроения в белорусском обществе, считают в Генштабе. Вероятность атаки врага с территории Беларуси или вторжения в Украину остается низкой.

Как сообщал УНИАН, 21 июля непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что Беларусь помогает России в агрессии против Украины. Однако он цинично заявил, что "не они убивают людей".

Вас также могут заинтересовать новости: