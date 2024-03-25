Дикий отметил, что Украине нужно срочно принимать закон о мобилизации.

Российский диктатор Владимир Путин объявит мобилизацию 300 тысяч россиян еще до своей инаугурации. Такое заявление сделал ветеран АТО Евгений Дикий.

В интервью "Фокусу" он отметил, что Украина тоже должна решить проблемы с мобилизацией. Иначе есть риск того, что мы увидим наступление врага на Киев, Сумы и Харьков. При этом Дикий подчеркнул, что сейчас у России нет сил для наступления на Сумщину.

Посольку ситуация на фронте критическая, по мнению Дикого, Путин не станет дожилаться инаугурации и быстро начнет мобилизацию. В то же время он добавил, что в Украине ситуация с мобилизационным ресурсом тоже сложная.

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"Если наша мобилизация будет в таком же состоянии, как сейчас, то можем дождаться наступления и на Сумы, и на Харьков, и на Киев где-то в августе. Нам надо срочно принимать соответствующий закон, чтобы было кем встретить эту новую волну оккупантов, которых подготовят в течение лета", – констатировал он.

Война в Украине: важные новости

В течение суток на передовой произошло 45 боевых столкновений с противником. Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ.

Отмечается, что треть боевых столкновений за сегодня пришлась на одно из направлений – Новопавловское. Там враг при поддержке авиации 15 раз пытался прорвать оборону наших войск. В то же время на Лиманском направлении украинские защитники отразили 13 атак врага.

Тем временем оккупанты не прекращают терроризировать мирные украинские города. Утром 25 марта россияне ударили по Киеву, пострадали 10 человек. Уже вечером по всей Украине была объявлена тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения. В Одессе гремели взрывы.

Позже стало известно, что в результате удара по Одессе пострадали трое человек. Кроме того, есть повреждения гражданской инфраструктуры. По состоянию на 19:00, у более чем 300 тысяч абонентов в Одессе отсутствовала электроэнергия.

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