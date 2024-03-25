Другим "горячим" направлением остается Лиманское.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе населенного пункта Новомихайловка, где враг сегодня, при поддержке авиации, 15 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Об этом говорится в оперативной вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Другим "горячим" направлением остается Лиманское. Здесь нашими воинами отражено 13 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполовка, Роздоловка и севернее Веселого Донецкой области, где враг так же, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

Видео дня

По данным Генштаба, всего с начала суток по всей линии фронта зафиксировано 45 боевых столкновений.

На Купянском и Херсонском направлениях в эти сутки враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 2 атаки врага в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой области. На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 3 атаки врага в районах населенных пунктов Бердичи и Первомайское Донецкой области.

На Ореховском направлении россияне, при поддержке авиации, 3 раза атаковали позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области; юго-западнее Белогорья и северо-западнее Вербового Запорожской области.

Как сообщается, за эти сутки враг нанес 4 ракетных и 56 авиационных ударов, совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В частности утром противник нанес удар по Киеву двумя баллистическими ракетами. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины две ракеты были уничтожены. Вечером враг нанес по территории нашего государства еще один удар баллистическими ракетами. Последствия данной атаки уточняются.

Украинские защитники также продолжают наносить удары по силам врага. Так, в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 средству противовоздушной обороны, 1 артиллерийскому средству, 1 станции РЭБ, 1 району сосредоточения личного состава и 1 станции управления БпЛА противника.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, в последние недели россияне беспрекословно штурмуют Новопавловское направление. В частности, 23 марта по состоянию на вечер по всей линии фронта в Украине было зафиксировано 64 боевых столкновения, из них на Новопавловское направление пришлось более половины.

Военный эксперт Андрей Крамаров, комментируя ситуацию на фронте отметил, что наступательный потенциал Российской Федерации на некоторых участках исчерпался. Это касается ключевых направлений, например, Авдеевского, Бахмутского, где ВСУ начали строить оборонительные укрепления.

По его словам, до инаугурации Путина, которая должна состояться 7 мая, враг может зайти на территорию каких-то серых зон - в небольшие поселки, но это не будут большие штурмы, потому что России надо восстановиться и накопить ресурс.

Вас также могут заинтересовать новости: