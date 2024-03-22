Осаждать крупнейший город на востоке Украины отправят тех, кто сейчас "прикрывает" границы от обстрелов ВСУ под Белгородом и Курском.

Минобороны РФ хочет набрать в войска 300 тыс. человек для наступления на Харьков и его окружения.

Об этом сообщает "Верстка" со ссылкой на четыре источника, близкие к администрации президента и в минобороны РФ. "Следующий по плану — Харьков, с сохранением города. А это возможно только в случае окружения. Не хватает 300 тысяч "рыл". Поэтому все уже готово к мобилизации 2.0", — сказал источник во внутриполитическом блоке АП РФ.

Отмечается, что на фронт могут насильно отправить резервистов, "загнать на контракт" срочников, а также мобилизовать россиян, которые сейчас - в запасе.

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Осаждать крупнейший город на востоке Украины – Харьков - отправят тех, кто сейчас "прикрывает" границы от обстрелов ВСУ под Белгородом и Курском.

"А их сменят срочники — без месяца дембеля — и резервисты", — сказано в публикации.

В нескольких военкоматах и госструктурах в Москве "Верстке" подтвердили, что в настоящее время занимаются подготовкой "броней" от мобилизации. Также источники в Минобороны рассказали ресурсу о готовящихся сборах, по итогам которых как минимум часть "запасников" хотят мобилизовать или принудить подписать контракт и отправить воевать в Украину.

"Идея принуждать подписывать контракт "не мытьем так катаньем" связана с тем, что поток желающих поехать воевать с Украиной иссякает. По сравнению с началом 2023 года, когда, по словам Шойгу (министр обороны РФ – УНИАН), Минобороны получило около 400 тысяч новых солдат, темпы набора сильно снизились", — говорится в статье.

Атака оккупантов на Украину

В ночь на 22 марта армия РФ осуществила против Украины массированную атаку. Харьков также оказался под "огнем". Мэр города Игорь Терехов сообщил, что прозвучало порядка 15 взрывов, есть проблемы со светом, произошли пожары.

Председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов также сообщил о попадании в объекты критической инфраструктуры. Позднее стало известно, что из-за обесточивания насосных подстанций в городе наблюдаются проблемы с водоснабжением.

По состоянию на утро, в Харькове было все обесточено. На маршруты не вышел электротранспорт.

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