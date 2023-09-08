Дополнительный час полета обходится около 800 тысяч рублей, выяснили журналисты.

Из-за того, что произошла уже не одна атака дронов на Москву, меняются маршруты самолетов, что приводит к дополнительным расходам перевозчиков.

Как сообщает "Медуза", час полета среднемагистрального Boeing 737-800 стоит примерно 750-800 тысяч рублей. "Если борт шел во Внуково, а сел в Шереметьево - это примерно час полета дополнительного времени и соответствующие расходы в себестоимости авиакомпании", - сообщил генеральный директор лоукостера "Победа" Дмитрий Тыщук.

За его словами, вынужденная смена маршрута из-за беспилотников создает неудобства, в том числе и для пассажиров, но авиаперевозчики пока не планируют обращаться к государству за компенсацией дополнительных расходов.

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Он также добавил, что, если временное закрытие московских аэропортов из-за дронов "превратится в долгосрочную ситуацию - будем думать".

Проблемы российской авиации

29 августа стало известно, что российские пилоты малой авиации жалуются на проблемы с полетами вокруг Москвы из-за глушения GPS. Тогда сообщалось, что из-за участившихся атак украинских дронов в Подмосковье начали глушить сигнал GPS, и теперь пилоты вынуждены искать новые способы ориентироваться во время полетов.

3 сентября в российской столице массово отменили авиарейсы. Также там проводилась эвакуация Киевского вокзала в Москве. Тогда в ночь на 3 сентября около 23 авиарейсов были отменены и 19 задержаны в Москве.

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