Как минимум половина территории Московской области оказалась в "красной зоне".

Российские пилоты малой авиации жалуются на проблемы с полетами вокруг Москвы из-за глушения GPS.

Как сообщает российское издание The Moscow Times в Telegram, из-за участившихся атак украинских дронов в Подмосковье начали глушить сигнал GPS, и теперь пилоты вынуждены искать новые способы ориентироваться во время полетов.

Отмечается, что с мая как минимум половина территории Московской области оказалась в "красной зоне" сервиса GPSJam. Тогда более 10 процентов самолетов сообщали о проблемах с навигацией. Эти данные касаются работы GPS-сигнала в воздухе.

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"Сейчас авиаторы пытаются выработать техническое решение, которое позволит самолетам пользоваться системами навигации и не мешать войскам ПВО. В качестве одного из вариантов сообщество предлагает использовать вышки сотовой связи", - идется в сообщении.

Проблемы российской авиации

13 августа 2023 года стало известно, что российские пассажиры более 11 часов не могли вылететь из Антальи в Россию из-за неисправности охлаждения двигателей самолета. Некоторым пассажирам тогда из-за жары стало плохо. У одного началась паническая атака, ещё три девушки упали в обморок. На помощь прислали врачей, после чего всех вернули в аэропорт.

При этом 14 августа сообщалось о том, что российские авиакомпании массово задерживают рейсы из-за невозможности получить качественное обслуживание и приобрести нужные запчасти. Один из вылетов, который должен был совершиться еще 12 августа, в обоих направлениях ожидали по 410 человек.

Кроме того, 28 августа стало известно, что Россия эвакуирует производство своего "Суперджета" в Объединенные Арабские Эмираты. Тогда сообщалось, что российская "Объединенная авиастроительная корпорация" пытается продать свою арестованную из-за санкций долю в компании SuperJet International (SJI). Покупателем может оказаться инвестиционная компания MarkAB Capital из ОАЭ.

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