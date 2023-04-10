Украинская сторона эту информация не подтверждала и не комментировала.

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что Украина якобы собрала до 400 тысяч человек личного состава для будущего контрнаступления. По мнению "путинского повара", ВСУ перейдут в атаку примерно через неделю.

Такими сведениями руководитель наемников поделился во время встречи с "Кибер Фронт Z", российской группой так называемых "активистов". Пригожин заявил: "Через неделю ориентировочно украинцы должны начать наступление. Сейчас они пока не начинают — ждут, когда окончательно просохнет почва. Может быть, ждут дополнительные "прибамбасы" — ракеты, бронетехнику. У них собрано 200, по некоторым источникам, до 400 тысяч личного состава".

Главарь ЧВК "Вагнера" заявил, что ВСУ нельзя недооценивать. Он также заныл о необходимости производить и доставлять на фронт необходимое количество боеприпасов. А еще Пригожин предложил закрыть границы Брянской, Курской и Белгородской областей.

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Отдельно руководитель наемников раскритиковал росСМИ за попытки успокоить население РФ: "Нельзя прятать проблемы — враг серьезный и хорошо подготовленный. Если он сегодня пойдет и дойдет до российских границ — ситуация изменится в обратную сторону. Мы на всех участках фронта допустить это не можем".

Контрнаступление ВСУ: последняя информация

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что партнеры готовы сделать все для поддержки будущего контрнаступления Украины и возвращения территорий.

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, важные решения насчет контрнаступления принимаются в последний момент. О них знает строго ограниченное число лиц.

Как сообщили аналитики из Института изучения войны (ISW), реакция так называемых российских "военкоров" на якобы утечку "секретных документов" Пентагона показывает, что они боятся контрнаступления ВСУ.

В ОК "Юг" рассказали, как рашисты свозят мирное население в места дислокации своих подразделений. Они хотят использовать людей в качестве "живого щита".

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