Планы на будущее контрнаступления Вооруженных сил Украины является сверхсекретной информацией, которой обладает узкий круг людей.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона пояснил, что окончательные решения принимаются в решающий момент.
"Это сверхсекретная информация, много партнеров, много обмена информацией, но окончательное решение принимает Украина и украинское военно-политическое руководство, безусловно верховный главнокомандующий Владимир Зеленский", - рассказал он.
По словам представителя ГУР, об окончательных решениях и планах знает очень малое количество людей. Финальные решения вообще принимаются в последний момент, в том числе и из соображений безопасности.
Контрнаступление Украины - какие сведения были "слиты"
Недавно, издание The New York Times сообщило об "утечке" засекреченных военных документов, в которых были подробности по оснащению ВСУ перед предстоящим контрнаступлением. Пентагон сейчас расследует обстоятельства этого инцидента.
Сейчас известно, что документы "слили" в Twitter и Telegram. По словам аналитиков, некоторые разделы документов, вероятно, были изменены, поскольку там завышены американские оценки погибших украинских военных и занижены оценки погибших российских военных. По мнению аналитиков, эти может свидетельствовать о кремлевской дезинформации.
В то же время сами документы не содержат конкретных планов боевых действий - как, когда и где Украина намерена начать наступление.
Позже советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк написал, что в документах большой объем фиктивной информации.