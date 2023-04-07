Проводится много обмена информацией со многими партнерами Украины.

Планы на будущее контрнаступления Вооруженных сил Украины является сверхсекретной информацией, которой обладает узкий круг людей.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона пояснил, что окончательные решения принимаются в решающий момент.

"Это сверхсекретная информация, много партнеров, много обмена информацией, но окончательное решение принимает Украина и украинское военно-политическое руководство, безусловно верховный главнокомандующий Владимир Зеленский", - рассказал он.

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По словам представителя ГУР, об окончательных решениях и планах знает очень малое количество людей. Финальные решения вообще принимаются в последний момент, в том числе и из соображений безопасности.

Контрнаступление Украины - какие сведения были "слиты"

Недавно, издание The New York Times сообщило об "утечке" засекреченных военных документов, в которых были подробности по оснащению ВСУ перед предстоящим контрнаступлением. Пентагон сейчас расследует обстоятельства этого инцидента.

Сейчас известно, что документы "слили" в Twitter и Telegram. По словам аналитиков, некоторые разделы документов, вероятно, были изменены, поскольку там завышены американские оценки погибших украинских военных и занижены оценки погибших российских военных. По мнению аналитиков, эти может свидетельствовать о кремлевской дезинформации.

В то же время сами документы не содержат конкретных планов боевых действий - как, когда и где Украина намерена начать наступление.

Позже советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк написал, что в документах большой объем фиктивной информации.

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