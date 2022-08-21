В оккупированном городе, возможно, детонировали боеприпасы.

В захваченной боевиками "ДНР" Горловке Донецкой области в воскресенье утром, 21 сентября, произошли мощные взрывы.

В Горловке что-то взрывалось, был мощный пожар - в небо поднимался высокий столб дыма, свидетельствуют видео, которые опубликовал Telegram-канал "Типичный Донецк".

В оккупированном городе был уничтожен склад боекомплекта, сообщил в мессенджере "Оперативний ЗСУ".

"Минус склад БК в Горловке", - говорится в сообщении.

Напомним, войска РФ вторглись на часть Донбасса весной 2014 года после захвата Крыма и поддержали боевиков, которые создали самопровозглашенные "ДНР и ЛНР". Горловка с 2014 года находится под оккупацией.

Рано утром 24 февраля этого года войска России совершили полномасштабное вторжение в Украину. Против украинцев воюют не только войска РФ, но и боевики "ЛДНР".

Украинские воины дают достойный отпор противнику. На нашей земле с начала полномасштабной войны уже уничтожены 44 900 врагов.

Вас также могут заинтересовать новости: