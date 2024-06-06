Детали будут позже, это была работа спецподразделений ГУР.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил об уничтожении ночью вражеского судна в Черноморской акватории.

Об этом представитель разведки сказал в эфире телемарафона, говоря о работе украинских Сил обороны. Так, Юсов заявил об "уничтоженном сегодня ночью одном вражеском судне в Черноморской акватории".

"Детали будут немного позже. Работа спецподразделений ГУР МО. Морской удар. Все точно. Еще минус один вражеский корабль", - сообщил он. Видео дня

Представитель ГУР добавил, что теперь есть "еще одна морская недвижимость на дне украинского Черного моря, на Крымском побережье".

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