Ситуация для российских войск в Черном море продолжает ухудшаться, поскольку украинские дроны наносят еще больший ущерб.

Украинские морские беспилотники продолжают наносить ущерб России. 31 декабря украинский морской дрон впервые уничтожил российский вертолет Ми-8, применив выпущенные с беспилотника ракеты. Уже через два дня тот же аппарат Magura V5 ликвидировал еще один вертолет и нанес повреждения третьему, пишет CEPA.

Еще в мае появилась информация, что Украина начала оснащать беспилотники советскими зенитными ракетами конца 1980-х годов. Это стало частью волны инноваций в сфере беспилотной техники, которая продолжается с начала войны. В нее входят термитные дроны для уничтожения окопов, противодроновые аппараты с дробовиками, волоконно-оптические беспилотники для борьбы с РЭБ и дроны с искусственным интеллектом для более точного наведения на цель.

Недавно Военно-морские силы Украины провели серию ударов в тылу противника, используя новаторские подходы к беспилотной войне. 5 января украинские надводные дроны-камикадзе из Черного моря атаковали российские системы ПВО "Панцирь-С1" в Херсонской области, стоимость которых достигает 15-20 миллионов долларов за единицу.

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Удары вблизи Приволья стали одной из самых смелых украинских операций последнего времени, демонстрируя способность наносить удары вдали от линии фронта и с неожиданных направлений.

Эволюция морских дронов

Эти беспилотники вышли за пределы своего первоначального использования в качестве морских дронов-камикадзе. Теперь они стали мобильными платформами для запуска беспилотников. Обновления позволяют им транспортировать и развертывать воздушные дроны, что Украина продемонстрировала еще в декабре, нанеся серьезные повреждения контролируемым Россией газовым платформам в Черном море. Военные блогеры РФ также отмечали, что Украина использует надводные дроны для запуска дронов-камикадзе в Черноморском регионе.

"Если российские военные не смогут разработать эффективные меры противодействия таким запускам, многие их военные системы, базы и объекты теперь могут попасть в радиус поражения дронов морского базирования Украины", - сказал Сэмюэль Бендетт, старший научный сотрудник Центра аналитических исследований New American Security.

Кроме того, это усиливает позиции Украины в Черном море, ведь теперь российские самолеты не могут безнаказанно действовать против морских дронов. Это также означает дальнейшее давление на Крым. Украина продолжает атаковать российские системы ПВО С-400, заставляя РФ постоянно их заменять.

"С постоянным повышением дальности атаки беспилотников с обеих сторон, украинский запуск морских дронов может произойти за километры от берега, вне досягаемости российского воздушного, морского или берегового наблюдения", - добавил Бендетт.

Керченский мост, являющийся важным символом для Кремля и соединяющий Крым с Россией, больше не может эффективно использоваться для транспортировки тяжелых грузов. Периодические удары крылатыми ракетами и беспилотниками заставляют Россию тратить значительные ресурсы на его оборону, ослабляя другие направления.

Сергей Кузан, глава "Украинского центра безопасности и сотрудничества" и бывший советник Минобороны, отметил:

"В интересах Украины нарушить военную логистику России через Керченский мост, как это уже было сделано с логистикой с участием ВМС, паромы и десантные корабли, повредив или полностью уничтожив их".

Украина также получает локальное преимущество над российскими вертолетами, что позволяет эффективнее уничтожать вражеские корабли в Черном море.

"Некоторое время вражеские вертолеты ограничивали наши действия на море. Украинские морские беспилотники были рано обнаружены, перехвачены вертолетами и сравнительно быстро уничтожены. Добраться до Керчи было крайне сложно, учитывая дальность маршрута", - сказал Кузан.

"Развитие систем противовоздушной обороны на беспилотных надводных кораблях (БПК) снова меняет ситуацию в пользу Украины, ведь пилотируемые вертолеты и самолеты гораздо дороже и ценнее беспилотных катеров", - добавил он.

Исторический прецедент

Морские успехи Украины напоминают исторический прецедент. В 1905 году значительно меньшая Япония нанесла унизительное морское поражение России. Украина, имея минимальные морские силы, смогла лишить РФ контроля над Черным морем.

Издание пишет, что эта битва похожа на сложную шахматную партию: Россия выдвигает флот - Украина противодействует БПК; Россия применяет вертолеты - Украина отвечает зенитными ракетами. Сейчас Украина ведет игру, заставляя РФ искать новые подходы.

Что будет, когда беспилотники будут активно использовать крупнейшие государства, такие как США и Китай? Им придется серьезно рассмотреть этот вопрос.

"Война в Черном море демонстрирует, что асимметричный подход может изменить баланс сил. Украина, практически не имея флота, ограниченными ресурсами уничтожает российский флот и заставляет его остатки прятаться", - сказал Кузан.

Ни одно оружие не может выиграть войну самостоятельно, но беспилотники стали важным элементом современного боя. Украина уже сейчас становится лидером в этой сфере, ведь спрос на ее проверенные в боях технологии будет расти. Эти беспилотные системы нанесли сокрушительное поражение российскому флоту, заставив его остатки спрятаться в портах, вдали от поля боя.

Морские дроны Magura V5: что нужно знать

Ранее украинские надводные дроны Magura V5 сбили российские вертолеты в Черном море. По словам авиационного эксперта Валерия Романенко, для этого Украина установила на беспилотники ракетное вооружение.

В ВМС тем временем сообщают, что после успешной атаки Сил обороны Украины, Россия значительно уменьшила количество полетов на вертолетах над Черным морем. В то же время определенное количество вертолетов враг продолжает использовать для патрулирования акватории Черного моря.

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