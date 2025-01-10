В то же время количество российских самолетов в небе остается неизменным.

В воздухе над Черным морем наблюдаются определенные изменения в тактике российской авиации. По словам представителя военно-морских сил ВС Украины, капитана 3 ранга Дмитрия Плетенчука, в небе уменьшилось количество военных вертолетов врага.

Об этом военный рассказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос, изменилось ли что-то в поведении оккупантов после удачной работы по вертолетам противника украинскими дронами Magura V5.

"На самом деле, некоторая положительная динамика наблюдается - это факт, и это уже не первые сутки. Поэтому можно говорить, что есть динамика, то есть системность - количество вылетов именно вертолетов уменьшилось. И за прошедшие сутки это тоже было заметно. Может это связано было и с погодными условиями, однако они пока не настолько критичны, чтобы влиять на полеты авиации", - сказал Плетенчук.

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Поэтому, по словам представителя ВМС ВСУ, возможно, россияне действительно начали реагировать на новую угрозу в море, в частности, на дроны Magura V5. В то же время он добавил, что вертолеты, хотя и "немного в меньшем количестве", но используются врагом для патрулирования территории.

"Что касается самолетов - там активность остается на том же уровне", - акцентировал спикер.

Кроме того, противник очень активно использует беспилотные системы различного типа, которые могут "работать" по всему югу Украины. В то же время, как подчеркнул Плетенчук, Силы обороны постоянно уничтожают БПЛА врага.

Поражение Ми-8 дроном Magura V5

Напомним, 31 декабря 2024 года военные Главного управления разведки Минобороны Украины впервые в мире уничтожили воздушную цель (вертолет) с помощью ударного морского дрона Magura V5, который имеет ракетное вооружение. Это произошло во время боя в акватории Черного моря в районе мыса Тарханкут временно оккупированного Крыма.

В частности, был уничтожен российский вертолет Ми-8. Такой же вертолет РФ получил огневое поражение, но смог добраться до пункта базирования. Впоследствии стало известно, что уничтожена еще одна аналогичная машина противника. Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук предположил, что россиянам, вероятно, придется менять тактику.

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